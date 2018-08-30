Со Хун: Визит Майкла Помпео в КНДР отменён из-за разногласий по поводу последовательности ядерного разоружения

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Визит госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР отменён из-за расхождений во мнениях Вашингтона и Пхеньяна по поводу декларации о прекращении Корейской войны и предоставления списка ядерных объектов. Такое заявление сделал 28 августа глава Национальной службы разведки РК Со Хун. По его словам, Пхеньян настаивает в первую очередь на принятии декларации, тогда как США - на ядерном разоружении. Со Хун также пояснил, что окончательная цель американо-северокорейских переговоров - достичь полного ядерного разоружения Пхеньяна, однако первоначальной целью является отказ от части ядерного оружия. По словам Со Хуна, во время межкорейского саммита, запланированного на сентябрь, президенту РК Мун Чжэ Ину необходимо призвать Север к ядерному разоружению. Что касается открытия межкорейского пункта связи, то глава Национальной службы разведки подчеркнул, что данное действие не является нарушением санкций Совета Безопасности ООН. Пункт позволит наладить общение с Пхеньяном, необходимое для ядерного разоружения. Предполагается, что в пункте будут работать 20-30 человек со стороны Юга.