Президент РК произведёт перестановки в кабинете министров

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Президент РК Мун Чжэ Инпроизведёт перестановки в кабинете министров второй раз за 15-месячный срокправления. Предполагается, что кадровые перестановки коснутся шести министров, причёмслушания по кандидатурам пяти из них уже завершились в администрации президента.Скорее всего, действующего министра обороны Сон Ён Му сменит председатель объединённогокомитета начальников штабов вооружённых сил РК Чон Гён Ду. Вице-премьера повопросам образования Ким Сан Гона заменитдепутат Национального собрания от Демократической партии Тобуро Ю Ын Хе.Предполагается, что перестановки коснутся также и министра промышленности,торговли и энергетики, министра труда и занятости, министра по вопросам женщини семьи, министра экологии. Окончательное решение по кандидатурам будет принятодо конца этой недели.