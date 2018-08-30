В Харбине проходит встреча министров культуры РК, Японии и Китая

Министры культуры РК, Японии и Китая – То Чжон Хван, Ло Шуган и Ёимаса Хаяси - собрались в среду в Харбине на ежегодную встречу, которая продлится в течение трёх дней. По итогам встречи будет принята совместная декларация. Участники встречи обсуждают вопросы, касающиеся трёхсторонних обменов и сотрудничества. Один из вопросов – продолжение реализации совместного проекта под названием «Город восточноазиатской культуры». В соответствии с ним каждая из трёх стран ежегодно определяет в своей стране такой город в качестве центра культурных обменов между странами региона. В этом году такими городами являются южнокорейский Пусан, китайский Харбин и японский Тосима.