Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Культура

В Харбине проходит встреча министров культуры РК, Японии и Китая

Write: 2018-08-29 14:43:10Update: 2018-08-29 17:16:42

В Харбине проходит встреча министров культуры РК, Японии и Китая

Министры культуры РК, Японии и Китая – То Чжон Хван, Ло Шуган и Ёимаса Хаяси - собрались в среду в Харбине на ежегодную встречу, которая продлится в течение трёх дней. По итогам встречи будет принята совместная декларация.  Участники встречи обсуждают вопросы, касающиеся трёхсторонних обменов и сотрудничества. Один из вопросов – продолжение реализации совместного проекта под названием «Город восточноазиатской культуры». В соответствии с ним каждая из трёх стран ежегодно определяет в своей стране такой город в качестве центра культурных обменов между странами региона. В этом году такими городами являются южнокорейский Пусан, китайский Харбин и японский Тосима. 
Список

Рекомендуем