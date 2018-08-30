Южнокорейские учёные выявили новую закономерность заболевания раком груди

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Потребление мяса, жареного на прямом огне, повышает риск заболевания раком груди у женщин. К такому выводу пришли учёные Национального онкологического центра. В ходе исследования более чем пяти тысяч женщин в возрасте старше 30 лет, которые наблюдались в центре в среднем 9,5 лет, у 72 из них впоследствии был обнаружен рак груди. Оказалось, что женщины, которые ели жареное на огне мясо больше двух или трёх раз в месяц были подвержены риску заболевания в 1,8 раз чаще, чем те, кто ел мясо не больше одного раза в месяц. Более того, после менопаузы женщины, которые ели жареное мясо чаще, подвергались риску в три раза больше. Учёные объяснили это тем, что во время жарки мяса возникает много вредных веществ, способных спровоцировать мутацию генов. В связи с этим учёные рекомендуют употреблять мясо в отварном или тушёном виде и готовить его при сравнительной низкой температуре.