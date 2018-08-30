Южнокорейские корпорации объявляют набор молодых сотрудников

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Южнокорейские корпорации открыли официальный набор молодых специалистов во втором полугодии. На этот раз многие крупнейшие компании, среди которых Samsung, Hyundai Motors, SK, LG и другие, настроены на масштабные инвестиции, в том числе и в молодых сотрудников. Согласно порталу по трудоустройству Incruit, с 28 августа начался приём заявок в компании GS и KT. В 24% из 571 опрошенной порталом компании приём заявок на работу начнётся в сентябре, а у 19% - в октябре. Согласно данным портала, 67,1% опрошенных компаний планируют набирать молодых сотрудников во втором полугодии. 93,8% этих компаний - крупнейшие южнокорейские корпорации. Предполагается, что они смогут создать 44.648 новых рабочих мест.