Из Пусана отправились контейнеры по Северному морскому пути

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29 августа из контейнерного терминала порта Пусан отправилась первая партия контейнеров по Северному морскому пути. Их перевозит контейнеровоз ледового класса VENTA MAERSK вместимостью 3600 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте линейного оператора MAERSK. Время следования до порта назначения – Санкт-Петербурга - составит примерно месяц. Контейнеровоз совершает пробный рейс, цель которого состоит в изучении возможности замены Северным морским путём южного маршрута через Суэцкий канал. В сравнении с последним, транспортировка по Северному морскому пути позволяет сократить время доставки грузов потребителям в Европе по крайней мере на 2 недели. Однако недостаток северной морской трассы состоит в том, что она открыта лишь четыре месяца в году – с июля по октябрь, хотя темпы таяния льда в Северном ледовитом океане ускоряются, и к 2030 откроется возможность круглогодичных перевозок.