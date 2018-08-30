У южнокорейской сборной золотая медаль по теннису

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29 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появилась ещё одна золотая медаль. Её завоевал теннисист Ким Чжин Ун, одержавший победу в мужском индивидуальном зачёте над Александром Элбертом Сие из Индонезии. Бронза у ещё одного южнокорейского теннисиста Ким Дон Хуна. По состоянию на 16:30 кор.вр. у южнокорейских спортсменов 121 медаль, в том числе 33 золотые, 40 серебряных и 48 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте на Азиатских играх.