Азиатские игры-2018: 29 августа у южнокорейской сборной 5 золотых медалей

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29 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились пять золотых медалей. Первое золото дня завоевал теннисист Ким Чжин Ун, одержавший победу в мужском индивидуальном зачёте над Александром Элбертом Сие из Индонезии. Бронза у ещё одного южнокорейского теннисиста Ким Дон Хуна. Золото также у женской команды по парапланеризму, который впервые включён в программу Азиатских игр. Пэк Чин Хи, Чан У Юн, и Ли Да Гым набрали по сумме пяти попыток 4.924 балла. Серебро у команды Японии, бронза – у спортсменок из Индонезии. Две золотые медали - заслуга дзюдоистов. Чон Бо Гын одержала победу в финальной схватке по дзюдо среди женщин в весовой категории до 48 кг над Ами Кондо из Японии. Бронзовые медали у Отгонтцэцэг Галбарах из Казахстана и Уранцэцэг Мухбат из Монголии. Ан Ба Уль одлел в финальном поединке Ёсиро Мураяму из Японии. Бронза – у Елдоса Жумаканова из Казахстана и Артура Тё из Киргизии. Пятая золотая медаль дня у велосипедиста Пак Сан Хуна, показавшего лучший результат в мужской индивидуальной гонке преследования. Серебро у Рё Чикатани из Японии, бронза у Артёма Захарова из Казахстана. По итогам дня 29 августа у южнокорейских спортсменов 129 медалей, в том числе 37 золотых, 42 серебряные и 50 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте на Азиатских играх.