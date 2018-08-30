Проливные дожди в провинции Кёнгидо привели к гибели ещё одного человека

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Ещё один человек погиб в результате проливных дождей, которые в среду вечером обрушились на Сеул и север провинции Кёнгидо. Как сообщили в штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами провинции, 57-летний мужчина по фамилии Чан был обнаружен мёртвым у входа в его дом в городе Янчжу провинции Кёнгидо. Как полагают, он поскользнулся на ступенях крыльца. В период с 20:00 в среду до 6:00 в четверг в городе Кояне выпало 524 мм осадков, в Янчжу – 406,5 мм, в Ыйчжонбу – 449 мм, в Тондучхоне – 365,5 мм, в северных районах Сеула – 250 мм. В аварийные службы поступило 680 сообщений о подтоплении подвалов в жилых домах, 18 сообщений о подтоплении служебных помещений. В результате повреждения зданий 117 домохозяйств остались без крова, около 370 человек эвакуированы из аварийных домов. Затоплены 636 га с посевами зерновых и около 4 га приусадебных участков. В четверг рано утром осадки прекратились, но синоптики предсказывают кратковременные дожди в Сеуле и провинции Кёнгидо до конца недели. Объём осадков может составить от 30 до 80 мм.