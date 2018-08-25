Дональд Трамп: Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за торговых споров с США

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По мнению президента США Дональда Трампа, Пекин оказывает давление на из-за торговых споров с США. Как сообщила пресс-служба Белого дома, соответствующее сообщение Дональд Трамп поместил в своём Twitter. «Мы знаем, что Китай поставляет СК значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и другие важные товары. Но это не помогает!» - говорится в заявлении. В Белом доме также подчёркивают, что торговый спор и другие разногласия между США и Китаем будут преодолены совместными усилиями лидеров двух стран. В пресс-релизе Белого дома также сообщается, что президент оценивает свои отношения с лидером КНДР Ким Чон Ыном как «очень хорошие и тёплые», поэтому считает, что сейчас нет причины для траты бюджетных средств на американо-южнокорейские манёвры. Тем не менее, президент США может моментально начать новые учения совместно с Сеулом или Токио, если посчитает нужным, - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.