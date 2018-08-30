«Свободная Азия»: КНДР не предоставляет ООН информацию о насильственных исчезновениях

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В течение последнего года КНДР отказывает ООН в предоставлении информации о случаях насильственных исчезновений. Об этом сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на опубликованный в среду годовой отчёт Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям. Доклад приурочен к отмечаемому 30 августа Международному дню жертв насильственных исчезновений. Рабочая группа ООН вновь призывает Совет Безопасности передать дело КНДР в Международный уголовный суд. В отчёте говорится, что с мая прошлого года зафиксированы 66 случаев насильственных исчезновений, в причастности к которым подозревается КНДР. В этой связи группа обращалась к северокорейским властям за помощью в расследовании данных дел, однако ответа от Пхеньяна не поступило. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям была учреждена в 1980 году Комиссией ООН по правам человека. С того момента и по сей день в группу поступили сообщения в общей сложности о 233 случаях насильственных исчезновений, хотя КНДР отвергает наличие подобной проблемы.