Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В РК сокращается площадь рисовых полей

Write: 2018-08-30 11:31:44Update: 2018-08-30 17:45:37

В РК сокращается площадь рисовых полей

В 2018 году в РК продолжилось сокращение площади рисовых полей. В докладе Национального статистического управления указывается, что общая площадь рисовых полей сократилась на 2,2% в годовом исчислении, составив 737.769 гектаров. Это связывают с влиянием политики правительства по диверсификации сельскохозяйственных культур для уменьшения избыточного производства риса. Первое место по площади рисовых полей среди провинций страны занимает Чолла-Намдо - 155 тыс. гектаров. Одновременно площади полей для выращивания перца увеличилась на 1,7%. Это обусловлено ростом цен на данную культуру. 
Список

Рекомендуем