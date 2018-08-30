В РК сокращается число школьников и воспитанников детских садов

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Снижение рождаемости приводит к сокращению численности южнокорейских школьников и воспитанников. Как сообщили в министерстве образования РК, по состоянию на 1 апреля нынешнего года общее количество воспитанников детских садов и учащихся школ всех ступней составило 6 млн 309 тыс. человек. Это на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. В частности, показатель в школах высшей ступени уменьшился на 7,9%, а в школах средней ступени - на 3,4%. Только в начальных школах показатель вырос на 1,4%. Между тем, численность учащихся из мультикультурных семей выросла на 11,7%, составив 122 тыс. человек. В нынешнем году количество воспитателей и преподавателей составило 496 тыс. человек, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году.