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Политика

Президент РК призывает госструктуры к преобразованиям и большей открытости

Write: 2018-08-30 11:47:33Update: 2018-08-30 11:50:39

Президент РК призывает госструктуры к преобразованиям и большей открытости

Photo : YONHAP News

Государственным структурам следует провести преобразования и   укрепить открытость. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на совещании глав государственных структур, состоявшемся в Национальной корпорации медицинского страхования в городе Вончжу провинции Канвондо. Затронув ряд последних скандалов, связанных с коррупцией в государственных организациях, Мун Чжэ Ин сказал, что такие органы должны провести внутреннюю проверку. В этой связи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что правительство и общество должны нести ответственность за то, что государственные корпорации поставили своими  приоритетными задачами только максимизацию прибыли и эффективности работы. Глава государства  отметил, что открытость государственных организаций послужит опорой устойчивого роста национальной экономики. 
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