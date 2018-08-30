Президент РК призывает госструктуры к преобразованиям и большей открытости

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Государственным структурам следует провести преобразования и укрепить открытость. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на совещании глав государственных структур, состоявшемся в Национальной корпорации медицинского страхования в городе Вончжу провинции Канвондо. Затронув ряд последних скандалов, связанных с коррупцией в государственных организациях, Мун Чжэ Ин сказал, что такие органы должны провести внутреннюю проверку. В этой связи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что правительство и общество должны нести ответственность за то, что государственные корпорации поставили своими приоритетными задачами только максимизацию прибыли и эффективности работы. Глава государства отметил, что открытость государственных организаций послужит опорой устойчивого роста национальной экономики.