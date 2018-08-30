Индекс предполагаемой деловой активности на август 2018 года понизился

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В соответствии с опубликованными в четверг данными Банка Кореи, индекс предполагаемой деловой активности южнокорейских предприятий на август 2018 года составил 74 пункта, что на 1 пункта ниже, чем в июле. Это самый низкий показатель с февраля прошлого года. В качестве причин указываются нестабильность и замедление роста экономики. Индекс потребительских настроений жителей РК также показал максимальное падение за последние 17 месяцев, составив 99 пунктов. Между тем, общий индекс экономической активности, учитывающий индексы ожидаемой деловой активности и потребительских настроений, вырос на 1,2 пункта, составив 94,3 пункта.