РК и Россия создадут прямую линию связи между ВВС двух стран

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Республика Корея и Россия договорились создать прямую линию связи между военно-воздушными силами двух стран с целью предотвращения дальнейших нарушений зоны опознавания южнокорейской ПВО. Как сообщили в министерстве обороны РК, данная договорённость была достигнута в ходе состоявшегося во вторник в Москве стратегического диалога заместителей министров обороны двух стран Со Чжу Сока и Александра Фомина. Участники встречи договорились также развивать диалог в военной области между двумя странами на уровне заместителей министров, активизировать обмены и сотрудничество. Со Чжу Сок призвал Россию оказывать дальнейшую поддержку дипломатическим усилиям, направленным на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Как сказал в ответ Александр Фомин, Москва поддерживает усилия Сеула, направленные на установление мира и стабильности в регионе.