США смягчили ограничения на экспорт южнокорейской стали

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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое смягчает ограничения на экспорт южнокорейской и бразильской стали. Для Аргентины смягчены ограничения на экспорт стали и алюминия. Как сообщило в среду министерство торговли США, компании могут подать на дополнительные квоты, если из-за количества и качества на рынке будет ощущаться нехватка американской стали. Министр торговли США Уилбур Росс напомнил, что Дональд Трамп оказывает поддержку американским рабочим и бизнесу, защищая национальные интересы от угрозы, которую представляет импорт стали и алюминия. В последнее время США предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В мае комиссия по международной торговле США объявила о своём решении ввести антидемпинговые пошлины на импорт южнокорейской катанки из углеродистой и легированной стали в размере 41 процента. Комиссия посчитала, что её ввоз в США наносит ущерб американским производителям. Ещё раньше в этом году Вашингтон ввёл квоту на импорт стали в размере 70% от среднего импорта в 2015-2017 годах в обмен на постоянное освобождение от тарифов в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.