Командование сил ООН не разрешило Югу и Северу Кореи провести инспекцию железных дорог

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Юг и Север Кореи не смогли провести запланированную совместную полевую проверку северного участка Трансграничной железной дороги, соединяющей Сеул и Синыйчжу на границе КНДР и Китая. Проверке воспрепятствовало командование сил ООН. Изучение упомянутого участка планировалось начать 22 августа, однако от командования сил ООН так и не было получено разрешение переместить контрольное оборудование через демилитаризованную зону из-за того, что Сеул не соблюдал правила передачи уведомлений за 48 часов до передвижения через демаркационную линию. Сеул проинформировал об этом командование сил ООН лишь за сутки до передвижения. Совместная инспекция железных дорог КНДР является частью усилий по модернизации железнодорожной системы на Севере, а затем состыковке железных дорог в рамках договорённостей, достигнутых на апрельском саммите.