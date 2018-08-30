Мун Чжэ Ин: Создание рабочих мест – приоритетная задача для правительства и органов местного самоуправления РК

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Создание рабочих мест – приоритетная задача для правительства и органов местного самоуправления РК. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин на встрече с избранными в нынешнем году 17-ю главами провинций и городов центрального подчинения. Он подчеркнул важность сотрудничества центральных и местных органов власти в создании рабочих мест. Мун Чжэ Ин сказал, что ухудшение показателей занятости беспокоит граждан страны, и многие регионы испытывают отрицательное влияние последствий корпоративной реструктуризации. Признав недостатки системы выработки бюджетной политики сверху вниз, глава государства подчеркнул необходимость перехода к процессу формирования политики снизу вверх и более активного сотрудничества органов власти разных уровней.