Полиция провела обыск в главном офисе BMW Korea

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В четверг сотрудники полицейского управление столичногорегиона провели обыск в головном офисе BMW Korea в рамках расследования подозрений в том, чтонемецкий автопроизводитель попытался скрыть предполагаемые дефекты вавтомобилях, продаваемых в стране. По сообщению управления, 30 следователей прибылив главный офис BMW Korea в Сеуле в 9:30 утра в четверг.Следователи стремились получить документы и записи совещаний, касающихсямодулей рециркуляции отработанных газов, которые были названы причиной пожараседанов BMW. Обыск провели через 21 день после того, какгруппа владельцев автомобилей BMW, которые загорелись, подала иск против BMW Korea и её высших должностныхлиц.