РК усиливает проверки американской говядины

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РК решила проводить расширенные инспекции американской говядины после подтверждения шестого случая коровьего бешенства в США. В четверг министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства провело экстреннее совещание с участием представителей профильных ведомств. На нём принято решение повысить долевой показатель карантина при импорте американской говядины с нынешних 3% до 30%. Подобные меры приняты после того, как министерство сельского хозяйства США в среду подтвердило о выявлении возбудителя губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или коровьего бешенства, у 6-летней коровы в штате Флорида. Однако министерство заверило, что, в отличие от обычной BSE, нетипичные случаи BSE обычно встречаются у старшего крупного рогатого скота очень редко и не влияют на официальное признание статуса риска BSE. Минсельхоз США добавил, что американская говядина, импортированная в РК, ограничена крупным рогатым скотом в возрасте до 30 месяцев и во Флориде не разрешено экспортировать говядину в РК.