Президент РК произвёл перестановки в правительстве

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин произвёл в четверг перестановки в кабинете министров второй раз за 15 месяцев пребывания у власти. Перестановки коснулись глав пяти министерств. Вице-премьером, министром образования назначена действующая депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ю Ын Хе. Министром обороны назначен Чон Гён Ду, до сих пор занимавший должность председателя объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Министром труда и занятости назначен бывший заместитель министра Ли Чжэ Гап. Министром промышленности, торговли и энергетики назначен действующий руководитель патентного управления Сон Юн Мо. Министром по делам женщин и семьи назначена депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чин Сон Ми. Перестановки коснулись также четырёх заместителей министра.