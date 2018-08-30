Кан Гён Хва: Вашингтон осознаёт необходимость сентябрьского саммита в Пхеньяне

Photo : YONHAP News

Глава МИД РК Кан Гён Хва приняла в среду участие в заседании парламентского специального бюджетного комитета. Она выразила надежду на то, что Вашингтон полностью осознаёт важность проведения очередного межкорейского саммита. По её словам, намеченный на сентябрь саммит обязательно состоится. Ранее представитель администрации президента РК Ким Ый Гём также заявил, что предстоящий саммит будет проведён в срок, и для этого будут приложены все усилия. Однако на фоне нынешних событий складывается непростая ситуация из-за несоответствия позиций Сеула и Вашингтона по некоторым вопросам.