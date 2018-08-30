Азиатские игры - 2018: 30 августа у спортсменов из РК золото в велоспорте и гандболе

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30 августа южнокорейские спортсмены, принимающие участие в Азиатских играх в Индонезии, положили в копилку своей сборной две золотые медали. Ведлосипедистка Ли Чжу Ми показала лучший результат в индивидуальной гонке преследования. Серебро у Ван Хон из Гонконга, бронза у тайваньской велосипедистки Хуан Тиньинь. Второе золото дня у женской команды по гандболу, одержавшей в финале победу над командой Китая со счётом 33-24. Бронза у гандболисток из Японии. По итогам дня 30 августа у южнокорейских спортсменов 141 медаль, в том числе 39 золотых, 46 серебряных и 56 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте на Азиатских играх.