Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%

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Банк Кореи принял в пятницу решение заморозить учётную ставку на уровне 1,5%. Комитет по денежно-кредитной политике главного финансового учреждения РК учёл неблагоприятную ситуацию в отечественной экономике, в частности, замедление экономического роста, сокращение экспорта и низкую инфляцию. Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства, рост занятости остаётся на низком уровне, число новых рабочих мест в производственном секторе сокращается, а задолженность домохозяйств растёт. Повышение ставки ещё больше увеличило бы долговое бремя.