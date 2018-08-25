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Экономика

Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%

Write: 2018-08-31 10:22:23Update: 2018-08-31 10:34:54

Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%

Photo : YONHAP News

Банк Кореи принял в пятницу решение заморозить учётную ставку на уровне 1,5%. Комитет по денежно-кредитной политике главного финансового учреждения РК учёл неблагоприятную ситуацию в отечественной экономике, в частности,  замедление экономического роста, сокращение экспорта и низкую инфляцию. Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства, рост занятости остаётся на низком уровне, число новых рабочих мест в производственном секторе сокращается, а задолженность домохозяйств растёт. Повышение ставки ещё больше увеличило бы долговое бремя. 
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