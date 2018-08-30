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В мире

Reuters: Визит Майкла Помпео в КНДР не имеет смысла, если Вашингтону нечего предложить Пхеньяну

Write: 2018-08-31 10:31:50Update: 2018-08-31 18:44:17

Reuters: Визит Майкла Помпео в КНДР не имеет смысла, если Вашингтону нечего предложить Пхеньяну

Photo : YONHAP News

Информационное агентство Reuters со ссылкой на неофициальные источники в правительстве США опубликовало возможное содержание письма из Пхеньяна, которое получил госсекретарь США Майкл Помпео. В письме сказано, что США не до конца выполняют данные обещания, и что данный визит не имеет смысла, если Вашингтону нечего предложить. Ранее на американо-северокорейском саммите в Сингапуре Дональд Трамп дал обещание северокорейскому лидеру, что Вашингтон подпишет декларацию о мире на Корейском полуострове. В этой связи трудно ожидать какого-то прогресса в денуклеаризации КНДР без подвижек в вопросе заключения мира между Югом и Севером. 
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