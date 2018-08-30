Власти США продлили на год запрет своим гражданам на посещение КНДР

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Власти США приняли решение продлить ещё на год, до 31 августа 2019 года, запрет на поездки своих граждан в КНДР. Об этом говорится в опубликованном в четверг уведомлении госдепартамента. Ограничение на въезд в КНДР американских граждан без специального разрешения госдепартамента было введено в сентябре прошлого года. Причиной его продления, как отмечается в заявлении, является «серьёзный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для физической безопасности» граждан США.