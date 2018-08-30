Президент РК провёл совещание с главами регионов

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Президент РК Мун Чжэ Ин провёл 30 августа первое после местных выборов совещание с губернаторами провинций и мэрами городов центрального подчинения. Встреча была посвящена проблеме создания рабочих мест и финансирования со стороны правительства. Мун Чжэ Ин призвал участников встречи предлагать собственные способы решения проблемы трудоустройства. По его словам, чиновники на местах сами должны исходить из того, как необходимо осуществлять политику создания рабочих мест. На совещании были обсуждены вопросы финансирования и улучшения финансовой системы в регионах в рамках экономической политики правительства, а также активное участие регионов в сотрудничестве с Севером. Президент предложил проводить подобные совещания регулярно, с целью более эффективного взаимодействия.