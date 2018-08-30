Россия заблокировала принятие доклада в СБ ООН о выполнении антисеверокорейских санкций

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Россия заблокировала дискуссию по докладу о выполнении санкций в отношении КНДР до внесения в него поправок в Совете Безопасности ООН. Как сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва не согласна «с рядом положений доклада и тем, как идёт работа над ним», не пояснив при этом, какие именно положения доклада не устраивают российскую сторону. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на неназванного представителя ООН сообщили, что Москва недовольна упоминанием об участии российских судов в незаконных перевозках топлива в северокорейские порты. Это ослабляет давление на Пхеньян.