Рост южнокорейского экспорта составил в августе 8,7%

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Объём южнокорейского экспорта составил в августе 51 млрд 200 млн долларов, увеличившись на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщили в субботу в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Объём импорта составил в прошлом месяце 44 млрд 300 млн долларов, что на 9,2% больше по сравнению с августом прошлого года. Таким образом, профицит торгового баланса составил 6 млрд 900 млн долларов. Южнокорейский торговый баланс является профицитным 79 месяцев подряд. По словам экспертов, достижению благоприятных экспортных показателей способствовали активизация мировой экономики в целом, а также стабильные цены на основную экспортную продукцию отечественных производителей – полупроводники и нефтехимические продукты. В результате экспорт полупроводников возрос на 31,5%, а нефтехимической продукции – на 17%.