Госдепартамент США: Межкорейские отношения должны развиваться в зависимости от денуклеаризации

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Прогресс в межкорейских отношениях должен зависеть от того, насколько быстро будет идти денуклеаризация Севера. Как сообщила радиостанция «Голос Америки», об этом заявил представитель пресс-службы госдепартамента США. Таким образом он ответил на вопрос о том, помогут ли поездка в Пхеньян спецпредставителя южнокорейского президента и межкорейский саммит активизировать переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном. Оценивая возможность нормализации межкорейских отношений несмотря на застой в переговорах по денуклеаризации, представитель госдепартамента отметил, что эти два вопроса должны решаться одновременно. Он разделил точку зрения госсекретаря Майкла Помпео о том, что дипломатическое и экономическое давление на Пхеньян должно оказываться до тех пор, пока не будет явных признаков денуклеаризации.