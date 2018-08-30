Цены на автомобильное топливо продолжают расти

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Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях РК продолжают расти, достигнув максимальных показателей с начала текущего года. Как сообщает интернет-сайт Opinet, анализирующий данные, которые ему предоставляет Корейская государственная нефтяная корпорация, средняя стоимость бензина на автозаправках РК составила на этой неделе в среднем 1.620 вон или 1,45 доллара за литр. Дизельное топливо отпускается в среднем по 1.421 вон или 1,27 доллара за литр. Стоимость керосина – 948 вон или 0,85 доллара за литр. Это самые высокие цены на автомобильное топливо с конца 2014 года. Эксперты опасаются, что рост цен на автомобильное топливо будет продолжаться в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем.