В вооружённых силах РК создана новая спецслужба

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В южнокорейских вооружённых силах образована новая специальная служба – Командование поддержки безопасности в вопросах обороны. Новое командование представил в ходе специальной церемонии, которая состоялась в субботу в штабном комплексе Керёндэ в городе Квачхоне провинции Кёнгидо, министр обороны Сон Ён Му. Командованию поддержки безопасности в вопросах обороны поручено собирать разведывательную информацию, связанную с оборонной безопасностью, и противодействовать антигосударственной деятельности. Новое командование возглавил генерал-лейтенант Ким Ён Син. Существовавшее с 1991 года в структуре вооружённых сил Командование по обороне и безопасности подверглось критике за его незаконные действия как в военной, так и в гражданской сферах, и было распущено. Кадровый состав новой специальной службы составляет 2.900 человек. Это на 30% меньше численности служивших в прежней структуре.