Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио поддержал создание межкорейской команды

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Оргкомитет летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио, поддержал создание единой межкорейской команды для участия в соревнованиях. Как сообщил в пятницу в интервью радиостанции «Свободная Азия» представитель оргкомитета Игр Маса Такая, Олимпиада - это праздник мира во всем мире, и Токио приветствует спортсменов из всех стран и регионов, приверженных олимпийскому духу. Он отметил, что оргкомитет тесно сотрудничает со всеми странами-участницами, включая две Кореи, с целью обеспечения успешного проведения Игр. По его словам вопрос квалификации национальных команд, включая межкорейскую, для участия в Играх, будет определяться Международным олимпийским комитетом и соответствующими спортивными федерациями. Ранее в МОК заявили, что все национальные команды, включаю совместную команду Кореи, могут принять участие в играх в Токио в соответствии с Олимпийской хартией. Предложение о формировании единой межкорейской команды для участия в Играх в Токио выдвинул министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван в ходе состоявшейся в Индонезии встречи с его северокорейским коллегой. Ранее единые команды Юга и Севера не участвовали в летних Олимпийских играх