В результате сильных дождей более 300 южнокорейцев остались без крова

Photo : YONHAP News

В общей сложности 310 человек из 192 домохозяйств лишись крова и нуждаются в новом жилье в результате проливных дождей, которые в течение этой недели обрушились на различные регионы страны. Об этом сообщила пресс-служба Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. 130 человек находятся в центрах временного размещения. По уточнённым данным, ливни повредили 780 общественных объектов, включая более 250 участков дорог. В 29 регионах страны идут восстановительные работы. В Пусане подтоплены более двух тысяч жилых домов, промышленных предприятий и коммерческих зданий. Остаются закрытыми пешеходные тропы в восьми национальных парках страны. По уточнённым данным, три человека погибли, четверо ранены и находятся в больницах, один числится пропавшим без вести. В южных районах страны дожди продолжаются, сопровождаясь порывистым ветром и грозами.