1 сентября у южнокорейских спортсменов на Азиатских играх 6 золотых медалей

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В предпоследний день Азиатских игр 1 сентября в копилке сборной РК появились 6 золотых медалей. В финале футбольного турнира Азиатских игр южнокорейские спортсмены одержали победу над сборной Японии со счётом 2:1. Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, и все голы в матче были забиты в дополнительное время. Южнокорейская сборная выиграла золото футбольного турнира Азиатских игр в пятый раз. Вторая золотая медаль дня – заслуга Чо Гван Хи, пришедшего к финишу первым финальной гонке на байдарках-одиночках на дистанции 200 метров. Серебро у Сергея Токарницкого из Казахстана, бронза у Инджи Мервина То из Сингапура. Ещё одна золотая медаль предпоследнего дня Азиатских игр – заслуга мужской команды по теннису, одержавшей победу в финале над командой Японии. Четвёртое золото на счету Чон Ун Тхэ, показавшего лучший результат в финале соревнований по современному пентатлону в мужском зачёте. Серебро у ещё одного южнокорейского спортсмена Ли Чжи Хуна, бронза – у Ло Шуая из Китая. Золото завоевала также О Ён Чжи, одержавшая победу в финальном поединке по боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг над Судпорн Сеесондее из Таиланда. Бронзовые медали у Чхве Хи Сон из КНДР и Хусватун Хасанах из Индонезии. Ещё одна золотая медаль в копилке южнокорейской сборной - заслуга бейсболистов, одержавших в финале победу над командой Японии. Бронза – у команды Тайваня. По итогам дня у южнокорейских спортсменов в общей сложности 176 медалей, в том числе, 49 золотых, 57 серебряных и 70 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте.