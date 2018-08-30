У спортсменов из РК 49 золотых медалей и третье место на Азиатских играх

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2 сентября состоялись заключительные соревнования 18-х Азиатских игр. В течение двух недель более 10 тысяч спортсменов из 45 стран разыграли 465 комплектов медалей в 67 дисциплинах по 40 видам спорта. Южнокорейские спортсмены завоевали в общей сложности 177 медалей, в том числе, 49 золотых, 58 серебряных и 70 бронзовых, заняв третье место в общем зачёте. На первом месте Китай, на втором Япония. Сборная КНДР на десятом месте. У неё 37 медалей - 12 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. У межкорейской сборной 4 медали: 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые.