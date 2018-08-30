Азиатские игры завершились, сборная РК на третьем месте

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2 сентября в Джакарте, столице Индонезии, состоялась церемония закрытия 18-х Азиатских игр. В течение двух недель более 10 тысяч спортсменов из 45 стран азиатского континента разыграли 465 комплектов медалей в 67 дисциплинах по 40 видам спорта. 809 южнокорейских спортсменов участвовали в соревнованиях по 39 видам спорта, завоевав в общей сложности 177 медалей, в том числе, 49 золотых, 58 серебряных и 70 бронзовых. РК заняла в общем зачёте третье место. На первом месте Китай, на втором Япония. Сборная КНДР на десятом месте. У неё 37 медалей - 12 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. Помимо команд Юга и Севера Кореи, в Азиатских играх официально участвовала межкорейская сборная, имевшая свой собственный флаг. Она показала неплохие результаты. На их счету четыре медали, в том числе, одна золотая, которую завоевала женская команда по гребле на лодках класса «дракон» на дистанции 500 м. Серебряная медаль завоёвана в финале женского баскетбольного турнира, две бронзовые – в гонках на лодках класса "дракон" у женщин на 200 м и у мужчин на 1000 м. Следующие летние Азиатские игры пройдут в 2022 году в китайском городе Ханчжоу.