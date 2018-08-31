Открылась очередная сессия Национального собрания

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В понедельник в Сеуле открылась очередная осенняя сессия Национального собрания РК, которая продлится в течение ста дней. В ходе сессии депутатам предстоит принять ряд законов, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. С 4 по 6 сентября перед депутатами выступят лидеры правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан, оппозиционной партии Свободная Корея Ким Сон Тхэ и оппозиционной партии Справедливости Ким Гван Ён. На период с 13 по 18 сентября запланированы бюджетные слушания с участием министров. Пленарные заседания, на которых депутаты будут голосовать за принятие подготовленных ранее законопроектов, пройдут с 14 по 21 сентября. Между тем, спикер Национального собрания Мун Хи Сан высказался за скорейшую ратификацию принятой в апреле Пханмунчжомской декларации. Он призвал ратифицировать документ до поездки президента РК Мун Чжэ Ина в Пхеньян на очередной межкорейский саммит.