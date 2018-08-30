Глава администрации президента РК – за возобновление американо-северокорейских переговоров

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Глава администрации президента РК Им Чжон Сок призвал приложить усилия для возобновления переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации КНДР. Он оставил в понедельник запись на своей странице в Facebook, в которой выразил надежду на то, что в ходе предстоящей поездки в Пхеньян спецпредставитель президента РК согласует дату очередного межкорейского саммита. Им Чжон Сок отметил также, что за поездкой спецпредставителя южнокорейского президента могут последовать поездка в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео и прогресс на переговорах по денуклеаризации между США и КНДР.