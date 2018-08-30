Спецпредставитель США по северокорейским вопросам посетит Северо-Восточную Азию

Photo : KBS News

Новый спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн посетит в ближайшее время Северо-Восточную Азию, в том числе, РК и Японию. Стивен Бигэн, который ранее занимал пост вице-президента компании Ford Motor по международным связям, назначен на должность спецпредставителя во второй половине августа. В отличие от своих предшественников на этом посту, он не является карьерным дипломатом. Это будет его первая поездка в Северо-Восточную Азию, и эксперты полагают, что она поможет реанимировать переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации КНДР.