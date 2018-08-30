Парад в честь 70-летия КНДР будет таким же по масштабам, как в феврале

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Военный парад, который состоится в Пхеньяне 9 сентября по случаю 70-летия образования КНДР, будет тех же масштабов, что и февральский парад по случаю Дня вооружённых сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского эксперта по северокорейским проблемам, директора программы по нераспространению вооружений в Восточной Азии в Институте международных исследований Калифорнии в Миддлбери ДжеффриЛьюиса. Проанализировав спутниковые снимки площадки, на которой идёт подготовка к параду, сделанные компанией Planet Lab, аналитик отмечает отсутствие признаков того, что на параде будут продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как считается, способны достичь континентальной части США. Он заметил такие виды вооружений как танки, самоходная артиллерия, зенитные ракеты и ракетные пусковые установки. Кроме того, на парадной площадке размещены несколько твёрдотопливных баллистических ракет ближнего радиуса действия.