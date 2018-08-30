Более половины южнокорейских компаний не планируют выплачивать бонусы к празднику Чхусок

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Более половины южнокорейских компаний не планируют выплачивать бонусы к традиционному празднику урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году выпадает на 24 сентября. Как сообщает интернет-портал по трудоустройству Saramin, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 880 компаний. Как оказалось, 450 из них, или 51%, не планируют выплачивать праздничные бонусы своим сотрудникам. Между тем, в прошлом году бонусы платили 54,5% компаний-участниц опроса. Размер бонуса в тех компаниях, которые намерены его выплатить составляет в среднем 620 тыс. вон или 560 долларов. В прошлом году средний размер бонуса был на 40 долларов больше. В размерах бонусов, которые выплачивают различные фирмы, имеется значительная разница. В крупных конгломератах он составит в среднем 1.100 долларов, в средних - 680 долларов, в малых – 530 долларов.