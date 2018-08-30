Министерство планирования и финансов не согласно с сокращением налоговых льгот для владельцев нескольких квартир

Министерство планирования и финансов РК не согласно с предложением министерства сухопутных территорий и транспорта уменьшить налоговые льготы для владельцев нескольких объектов недвижимости, зарегистрированных как арендодатели. На прошлой неделе министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми заявила журналистам, что частные предприниматели, сдающие свою недвижимость в аренду, получают чрезмерные налоговые льготы, которые должны быть сокращены. В свою очередь, представитель министерства планирования и финансов сообщил в понедельник в интервью KBS, что министерство планирует внимательно изучить данный вопрос и определить, действительно ли эти налоговые льготы являются основным виновником роста цен на недвижимость. Он подчеркнул, что сокращение налоговых льгот требует тщательного анализа, поскольку окажутся затронуты интересы многих людей.