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Экономика

Банк Кореи: Рост геополитической неопределённости приводит к ухудшению экономической ситуации

Write: 2018-09-03 14:06:59Update: 2018-09-03 15:05:47

Банк Кореи: Рост геополитической неопределённости приводит к ухудшению экономической ситуации

Photo : YONHAP News

Рост геополитической неопределённости, вызванный северокорейскими провокациями, как правило приводит к дестабилизации фондового рынка и снижению объёмов промышленного производства в РК. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе аналитиков Банка Кореи.   10-процентное повышение геополитической неопределённости приводит к тому, что цены на акции падают на 2,5%, а национальная валюта обесценится на 2%. Индекс потребительских цен падает на 0,2%, а промышленное производство - на 0,3% в течение двух-трёх месяцев,-  говорится в докладе. Как только геополитическая неопределённость уменьшается, показатели движутся в противоположном направлении.   В период с 2003 по 2017 год произошло 40 отрицательных событий, усиливших напряжённость, таких как запуски Пхеньяном ракет и ядерные испытания. 47 положительных событий, произошедших в тот же период, таких как межкорейские и многосторонние переговоры, ослабляли геополитическую напряжённость. 
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