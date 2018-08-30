Банк Кореи: Рост геополитической неопределённости приводит к ухудшению экономической ситуации

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Рост геополитической неопределённости, вызванный северокорейскими провокациями, как правило приводит к дестабилизации фондового рынка и снижению объёмов промышленного производства в РК. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе аналитиков Банка Кореи. 10-процентное повышение геополитической неопределённости приводит к тому, что цены на акции падают на 2,5%, а национальная валюта обесценится на 2%. Индекс потребительских цен падает на 0,2%, а промышленное производство - на 0,3% в течение двух-трёх месяцев,- говорится в докладе. Как только геополитическая неопределённость уменьшается, показатели движутся в противоположном направлении. В период с 2003 по 2017 год произошло 40 отрицательных событий, усиливших напряжённость, таких как запуски Пхеньяном ракет и ядерные испытания. 47 положительных событий, произошедших в тот же период, таких как межкорейские и многосторонние переговоры, ослабляли геополитическую напряжённость.