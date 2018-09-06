Рост экономики РК во втором квартале составил 0,6%

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4 сентября Банк Кореи представил предварительный показатель роста экономики РК во втором квартале этого года. ВВП в этот период составил 397 трлн 959,2 млрд вон или 358 млрд долларов. Это на 0,6% больше, чем в предыдущем квартале. Нынешний рост на 0,4% ниже, чем в первом квартале этого года. Снижение показателя можно объяснить сокращением инвестиций в строительство, объёмов экспорта и импорта. Рост за второй квартал и первое полугодие в годовом исчислении составил 2,8%. ВНД сократился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с ухудшением условий торговли на фоне роста цен на нефть.