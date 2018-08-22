РК и США представили исправленный текст соглашения о свободной торговле

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3 сентября РК и США одновременно представили текст соглашения о свободной торговле с внесёнными поправками. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщили, что нынешнее соглашение сохранило принципиальные договорённости, достигнутые в марте. Документ включает пункт о сохранении 25-процентных пошлин на американские грузовые автомобили до 2041 года. Первоначально их планировалось снять уже в 2021 году. Также стороны договорились о повышении прозрачности расследований демпингового импорта, о регулировании цен на новые лекарства и по ряду других вопросов. До 10 сентября министерство промышленности, торговли и энергетики РК намерено провести опрос по тексту поправок на корейском языке, а затем после одобрения документа президентом начать переговоры с США по дате подписания документа. После подписания последует процедура ратификации поправок в парламенте. Вся процедура рассмотрения и одобрения в РК, как ожидается, завершится до 1 января следующего года.