Премьер-министр РК дал указание правительству пересмотреть систему освобождения от военной службы

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён дал во вторник указание правительству пересмотреть систему освобождения от военной службы для медалистов Олимпийских и Азиатских игр. В соответствии с действующим законодательством об обязательной военной службе, от неё освобождаются олимпийские медалисты и золотые медалисты Азиатских игр, а также лауреаты международных музыкальных и художественных конкурсов, занявшие первое и второе места. Данная система неоднократно подвергалась критике за её непрозрачность, а после Азиатских игр в Индонезии общественное недовольство вызвало то, что от военной службы будут освобождены футболист Сон Хын Мин и ряд профессиональных бейсболистов. Общественность стала требовать таких же привилегий и для других граждан страны, способствующих повышения её престижа, в частности, для группы Бантхан сонёндан» (BTS), которая дважды заняла первую строчку в престижном чарте Billboard 200. Ли Нак Ён призвал тщательно изучить действующую систему и внести в неё необходимые изменения.