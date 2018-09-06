В РК велика доля АЭС и угольных электростанций

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Британская энергетическая компания BP представила доклад о ситуации в мировой энергетике на 2018 год. В нём говорится, что в прошлом году в РК доля АЭС в общем объёме выработки электроэнергии составила 26%, а угольных электростанций - 46,2%. Это высокий показатель по сравнению со средними отметками по странам ОЭСР – 17,8 и 27,2% соответственно. В прошлом году на АЭС выработано 148,4 тераватт-часов электроэнергии. Это четвёртое место в мире после США, КНР и России. Отмечается, что в стране пока довольно низкая доля новых возобновляемых источников энергии.Отметка, в частности, составила 2,8%. Средний уровень по ОЭСР –12,2%. Относительно невысок уровень выработки электроэнергии за счёт газа –21,1%.