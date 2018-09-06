9 сентября в РК прибудет президент Индонезии Джоко Видодо

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10 сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретится со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. Как сообщил представитель президентской администрации Ким Ый Гём, глава Индонезии прибудет в РК с государственным визитом по приглашению Мун Чжэ Ина. Он пробудет в стране с 9 по 11 сентября. Ранее южнокорейский президент также посещал Индонезию с государственным визитом, обозначив стратегический характер отношений двух стран. Стороны обсудят широкий круг вопросов, в числе которых сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, медицинских услуг, обмен в оборонной промышленности.